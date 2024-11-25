Участнику СВО из Дагестана Исбакиеву посмертно присвоили звание Героя России

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. В Республике Дагестан посмертно присвоено звание Героя России участнику специальной военной операции Магомеду Исбакиеву, который пожертвовал своей жизнью ради спасения сослуживцев в ходе ожесточенных боев.
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