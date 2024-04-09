Скончавшегося вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Робертуса подозревают в коррупции

Умерший вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус стал фигурантом уголовного дела о коррупции.Вице-президента ЛУКОЙЛа Виталия Робертуса, о смерти которого стало известно в марте 2024 года, подозревают в даче взятки.