Литература: Как сын пламенных комсомольцев 1930-х стал непримиримым борцом с СССР и его наследием: Лев Рубинштейн

В литературном мире Лев Рубинштейн был фигурой культовой. Его называли одним из основателей московского концептуализма, но широкий круг любителей поэзии принял и полюбил Льва Рубинштейна за его короткие злободневные стихи, которые часто были написаны на карточках и стали основой для нового жанра – картотеки.
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