Бывают ли вещие сны, на конкретном примере объяснил сомнолог Бузунов

Считается, что вещие сны могут предсказать будущее или предостеречь от серьезной ошибки. В разных культурах и традициях к ним относились по-разному: некоторые считали их божественным посланием, другие — просто совпадением.
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