Овечкин догнал Парка по количеству результативных передач за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент‑Луисом» отдал 683‑й голевой пас за карьеру в НХЛ и догнал тем самым бывшего защитника «Рейнджерс», «Бостона» и «Детройта» Брэда Парка.