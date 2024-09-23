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СБ Украины сообщила о предотвращении захвата власти в Одессе

СБ Украины сообщила о предотвращении захвата власти в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении захвата власти в Одессе. СБУ опубликовала заявление в своем Telegram-канале о задержании группы людей, которые якобы пытались силой захватить власть в Одессе.

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