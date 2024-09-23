СБ Украины сообщила о предотвращении захвата власти в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении захвата власти в Одессе. СБУ опубликовала заявление в своем Telegram-канале о задержании группы людей, которые якобы пытались силой захватить власть в Одессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии