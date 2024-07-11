Новый приоритетный проект Петербурга «Серебряный возраст» представил Владимиру Путину губернатор Александр Беглов

На рабочей встрече в «Ораниенбауме» На рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Петербурга Александр Беглов представил проект «Серебряный возраст», призванный создать новый петербургский стандарт организации жизни старшего поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии