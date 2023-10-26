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Медвежий угол

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Бывший посол Израиля в России выдвинул Путину с десяток претензий

Бывший посол Израиля в России выдвинул Путину с десяток претензий

Угрозы Амира Вейтмана, главы либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» (эта партия Нетаньяху), заявившего, что "Россия заплатит за все", что "они не забудут" и что "как только израильская армия разобьет ХАМАС, то они приедут на Украину и сделают все, чтобы Украина победила" - так вот, эти угрозы оказались не единственными, прилетевшими из Тель-Авива Есть еще в Израиле, например, Аркадий Мильман.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Иудеи  никогда  не  были благодарны  тем странам, которые их приютили. Именно потому их и гнали отовсюду за  их подлость.
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