Боец ВС РФ: ВСУ намерено бьют по гражданским объектам в Харьковской области

Украинские силы сознательно наносят удары беспилотниками по гражданским объектам в Харьковской области, однако российские подразделения РЭБ успешно перехватывают управление и уничтожают вражеские аппараты.
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