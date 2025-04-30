Швейцария блокирует 7,5 млрд франков Банка России, но не может их изъять

Российское дипведомство сообщает, что Швейцария заблокировала активы Центрального банка России на сумму 7,5 млрд франков в коммерческих банках, однако законных оснований для их изъятия у швейцарской стороны нет.
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