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Швейцария блокирует 7,5 млрд франков Банка России, но не может их изъять

Швейцария блокирует 7,5 млрд франков Банка России, но не может их изъять

Российское дипведомство сообщает, что Швейцария заблокировала активы Центрального банка России на сумму 7,5 млрд франков в коммерческих банках, однако законных оснований для их изъятия у швейцарской стороны нет.

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