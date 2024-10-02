Декорация упала вечером 1 октября в театре «Мастерская» в Петербурге. Травму получил 24-летний администратор.
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Декорация упала вечером 1 октября в театре «Мастерская» в Петербурге. Травму получил 24-летний администратор.