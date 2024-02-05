«Рособоронэкспорт» указал на рекордный объем заказов в $55 млрд

Портфель заказов российской госкомпании «Рособоронэкспорт» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд, заявил журналистам в понедельник, 5 февраля, в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор компании Александр Михеев.
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