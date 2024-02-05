ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 829 подписчиков

«Рособоронэкспорт» указал на рекордный объем заказов в $55 млрд

«Рособоронэкспорт» указал на рекордный объем заказов в $55 млрд

Портфель заказов российской госкомпании «Рособоронэкспорт» по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы — более $55 млрд, заявил журналистам в понедельник, 5 февраля, в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор компании Александр Михеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх