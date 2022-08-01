Военное обозрение

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ВС РФ наладили временную переправу возле поврежденного Антоновского моста через Днепр под Херсоном

ВС РФ наладили временную переправу возле поврежденного Антоновского моста через Днепр под Херсоном

27 июля, в результате массированного удара со стороны украинских военизированных формирований с использованием американской РСЗО «Хаймарс», значительные повреждения получил Антоновский мост через Днепр в Херсонской области.

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