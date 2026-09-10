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Как «неожиданно» появился танк Т-80Б и его клон Т-80У

Как «неожиданно» появился танк Т-80Б и его клон Т-80У

Т-80Б образца 1978 годаИстория создания последнего поколения советских танков интересна сама по себе и вызывает много вопросов, почему к развалу Союза на вооружении находились три танка Т-64, Т-72 и Т-80 с практически равными характеристиками.

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