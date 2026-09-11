Брюссель попытался мобилизовать на войну капиталы

В чем состоит план главы Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен, обратившей взор на депозиты европейцев.AP PHOTO читайте на monocle.
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