Странная история рождения Украины

С 2004 года я постоянно писал о том очевидном факте, что проект «Украина» – это некая искусственно созданная на территории Юго-Западного края России псевдогосударственность, единственное предназначение которой – воплощать в себе идею русской нерусскости и русской антирусскости.
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