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Царьград

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Суд арестовал Суслова за убийство матери и сокрытие тела

Суд арестовал Суслова за убийство матери и сокрытие тела

В Санкт-Петербурге Алексей Суслов арестован за убийство матери, тело которой он спрятал в морозильную камеру.

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