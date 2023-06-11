Закон и Порядок

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Сынуля Жванецкого призвал разбомбить Москву как «Дрезден в 1940-х»

Сынуля Жванецкого призвал разбомбить Москву как «Дрезден в 1940-х»

Если кто не в курсе, сорокалетний мерзавец Андрей Михайлович Рывкин - внебрачный сын именитого писателя-сатирика и русофоба Михаила Михайловича/Маньевича Жванецкого (народный артист РФ и Украины, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства", лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства, почётный гражданин Одессы), который вплоть до своей смерти в 2020 году руководил Всемирным клубом одесситов и Московским театром миниатюр.

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