Перевозчики в Польше блокируют на КПП автомобили с гумпомощью для Украины

Польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах автомобили с гуманитарной помощью для Украины, утверждает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии