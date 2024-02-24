Заявление Зеленского и возможное контрнаступление ВСУ в зоне СВО Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский вновь поднял волну обсуждений, заявив о возможном новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины в зоне СВО.
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