Папа Римский выдал дворянский титул главе «Всемирного союза староверов»

Дворянский титул в честь Юбилейного года Римско-католической церкви присвоен Папой римским Франциском членам семьи председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова, 28 декабря сообщает РИА Новости.
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