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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Германии пенсионеров (тех самых, которые "путешествуют по всему миру") учат собирать и сдавать бутылки

В Германии пенсионеров (тех самых, которые "путешествуют по всему миру") учат собирать и сдавать бутылки

Помните, этот самый козырь от тех у кого "всё пропало" и "пора валить"? Ну, про то, что немецкие пенсионеры все поголовно по миру колесят, а наши в мусорных баках роются? Сегодня в очередной раз придётся разрушить их влажные мечты.

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Комментарии
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Анатолий Кузнецов
Ох, доброта, как известно, хуже воровства. Все воздается по заслугам.
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12 час.
Olga Chuhutina
Совсем не жалко.
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11 час.
Елена Киршанская
И это плохо. Ярость обязана быть благородной. У нас - ОБЯЗАНА.
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5 час.

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