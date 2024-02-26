В Германии пенсионеров (тех самых, которые "путешествуют по всему миру") учат собирать и сдавать бутылки

Помните, этот самый козырь от тех у кого "всё пропало" и "пора валить"? Ну, про то, что немецкие пенсионеры все поголовно по миру колесят, а наши в мусорных баках роются? Сегодня в очередной раз придётся разрушить их влажные мечты.