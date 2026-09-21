Банк России 22 сентября выпустит монеты "Золотая антилопа"

Банк России 22 сентября введёт в обращение памятные монеты "Золотая антилопа". Монеты номиналом 3 рубля изготовлены из серебра, а 25 рублей — из недрагоценных металлов.
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