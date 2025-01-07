ВВС США модернизирует свой арсенал тактигческого ядерного оружия

Новые версии основной американской тактической ядерной бомбы B61 могут появиться в скором времени в американском арсенале, говориться в заявлении заключении контратов со стороны центра ядерных вооржений ВВС США, 7 января сообщает портал The War Zone.
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