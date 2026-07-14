В Бахчисарайском районе мопед нарушителя поместили на спецстоянку

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщили в МВД Крыма, правоохранители в ходе ночного дежурства выявили факт передвижения мопеда после 22:00, что является нарушением Указа главы Крыма от 16 июня 2026 №188‑У.
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