CD Projekt подтвердила разработку двух секретных игр, о которых никто ничег...

CD Projekt подтвердила разработку двух секретных игр, о которых никто ничего не знаетПольская компания CD Projekt загружена работой над уже анонсированными играми, но, как выяснилось, в производстве у студии находится ещё несколько совершенно секретных проектов.
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