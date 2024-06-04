В прикамье мост, обрушившийся в конце мая, планируется открыть уже в июне

Причиной обрушения моста стали грузовики, превышавшие максимально допустимую грузоподъемность.Власти Пермского края сообщили, что мост через реку Голомысовка, обрушившийся в конце мая, планируется открыть уже в июне.
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