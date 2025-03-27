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Интересные факты о недыхательных функциях дыхательной системы

Интересные факты о недыхательных функциях дыхательной системы

Для многих является неожиданностью, что в легких не только совершается обмен газов. Они фактически являются наибольшей в организме многофункциональной железой и выполняют некоторые негазообменные функции.

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Комментарии
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Sema
Спасибо за интересную и познавательную статью! Каждый раз узнаём что-то новое о нашем организме, который очень сложно устроен. Эта статья свидетельствует о том, что мы произошли не по воле случая, а были созданы самым мудрым и Всемогущим Создателем, творцом всей Вселенной. На этот счет есть свидетельство людей древности. Один из них царь Давид. Он написал так: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138:14).
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