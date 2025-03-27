Интересные факты о недыхательных функциях дыхательной системы

Sema

Спасибо за интересную и познавательную статью! Каждый раз узнаём что-то новое о нашем организме, который очень сложно устроен. Эта статья свидетельствует о том, что мы произошли не по воле случая, а были созданы самым мудрым и Всемогущим Создателем, творцом всей Вселенной. На этот счет есть свидетельство людей древности. Один из них царь Давид. Он написал так: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138:14).