Стало известно о тяжелой болезни одного из основателей группы «Аквариум»

Один из основателей группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий болен. Об этом заявил уехавший из России после начала специальной военной операции музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), его цитирует «Газета.
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