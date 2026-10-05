В Киеве заявили о почти полном исчерпании запасов резервных локомотивов

Запасы резервных локомотивов на Украине практически полностью исчерпаны. Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.
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