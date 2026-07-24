В Екатеринбурге пройдет фестиваль камня «Грани»

В Екатеринбурге 25 и 26 июля пройдет второй фестиваль камня «Грани». Мероприятие, посвященное природному материалу и тонкостям его обработки, в этом году приурочено к 300-летию уральского камнерезного искусства, передает минкультуры Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии