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Газета «Культура»

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В Екатеринбурге пройдет фестиваль камня «Грани»

В Екатеринбурге пройдет фестиваль камня «Грани»

В Екатеринбурге 25 и 26 июля пройдет второй фестиваль камня «Грани». Мероприятие, посвященное природному материалу и тонкостям его обработки, в этом году приурочено к 300-летию уральского камнерезного искусства, передает минкультуры Свердловской области.

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