Минобороны: российские FPV-дроны уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО

Российские дроны уничтожили бронемашину MaxxPro в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли комбинированный удар по бронемашине MaxxPro украинских боевиков на южно-донецком направлении", — сообщили в ведомстве.