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За рулем

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Электромобили и машины с ДВС: что больше вредит экологии

Электромобили и машины с ДВС: что больше вредит экологии

Отсутствие выхлопной трубы еще не делает машину экологически безобидной. Такую мысль высказал Константин Крылов – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Механизация природообустройства и ремонта машин» Тверского государственного технического университета.

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