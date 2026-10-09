Электромобили и машины с ДВС: что больше вредит экологии

Отсутствие выхлопной трубы еще не делает машину экологически безобидной. Такую мысль высказал Константин Крылов – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Механизация природообустройства и ремонта машин» Тверского государственного технического университета.
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