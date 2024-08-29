«Не боялись ни мороза, ни гнуса»: мегионские нефтяники получили почетные награды из рук врио губернатора

МЕГИОН, 29 августа, ФедералПресс. Мегионцы-нефтяники получили награды за вклад в развитие отрасли. Так врио главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук поздравил специалистов с наступающим Днем работника нефтяной и газовой промышленности.
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