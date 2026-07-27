ТулГУ создаст датчик для нейтрализации гидроксиламина в воде

Исследователи ТулГУ, получившие грант Российского научного фонда (РНФ) в рамках приоритетного направления «Поддержка молодых учёных» по итогам конкурса 2026 года, займутся разработкой инновационного датчика для контроля качества воды.
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