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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бителло о Карпине: «Все проблемы «Динамо» были за полем. Я многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами. Было много требований – это работало против команды»

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о работе Валерия Карпина с командой. Специалист, также возглавляющий сборную России, тренировал бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.

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