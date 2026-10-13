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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жан Алези: «Жаль, что Хэмилтон не послушал мостик «Феррари». Хотя что-то подобное было неизбежным»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о ситуации, в которой Льюис Хэмилтон решил не заезжать в боксы под виртуальным сейфти-каром на Гран-при Сингапура – хотя команда звала его на пит-стоп.

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