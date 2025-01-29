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ФСБ пресекла деятельность группы, подпольно получавшей драгметаллы из вторсырья

ФСБ пресекла деятельность группы, подпольно получавшей драгметаллы из вторсырья

РИА Новости/Сергей Бобылев ФСБ России пресекла преступную деятельность группы, которая подпольно получала драгоценные металлы из вторсырья для их продажи на теневом рынке, либо вывозе за границу контрабандой, сообщили в ЦОС ФСБ.

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