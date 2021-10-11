Утро.ru

72 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    Домой, домой, домой в шею ее!"Гнать в шею из с...
  • Владимир
    Дебилы, б...На Украине захоте...
  • Зоя Копань
    Да жаль погибших,но за рулем был водитель,и с трудом верится ,что Лошадь не заставляла его нарушать правила и гнать м...Погибшая в ДТП с ...

В Евросоюзе придумали план спасения от высоких цен на газ

В Евросоюзе придумали план спасения от высоких цен на газ

Сегодня на энергетическом рынке Европы сложилась крайне неблагоприятная ситуация: цены на голубое топливо для простых потребителей растут, но власти некоторых стран все еще пытаются помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх