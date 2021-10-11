В Евросоюзе придумали план спасения от высоких цен на газ

Сегодня на энергетическом рынке Европы сложилась крайне неблагоприятная ситуация: цены на голубое топливо для простых потребителей растут, но власти некоторых стран все еще пытаются помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".
Сегодня на энергетическом рынке Европы сложилась крайне неблагоприятная ситуация: цены на голубое топливо для простых потребителей растут, но власти некоторых стран все еще пытаются помешать запуску российского газопровода "Северный поток-2".
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