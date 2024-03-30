Главная проблема Украины состоит не в нехватке оружия и боеприпасов, а в членах республиканской партии в палате представителей США, которые настроены "дружественно" по отношению к России, блокируя предоставление помощи Киеву от Вашингтона.
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