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Forbes: главной проблемой Украины стали дружественные к РФ республиканцы США

Forbes: главной проблемой Украины стали дружественные к РФ республиканцы США

Главная проблема Украины состоит не в нехватке оружия и боеприпасов, а в членах республиканской партии в палате представителей США, которые настроены "дружественно" по отношению к России, блокируя предоставление помощи Киеву от Вашингтона.

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