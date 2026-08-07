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ВС РФ нанести удар по нефте-газовым объектам на Украине

ВС РФ нанести удар по нефте-газовым объектам на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации вывели из строя семь объектов «Укрнафты». Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев В украинской компании «Нафтогаз», сообщили что российская военные понизили семь нефте-газовых объектов, что привело к остановке предприятий и сокращению добычи.

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