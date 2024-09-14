В Wildberries устранили сбой, вызвавший отмену заказов

Пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку Маркетплейс Wildberries устранил причину, которая вызвала сбой работы системы и привела к массовым отменам заказов пользователей, пишет «РИА Новости».
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