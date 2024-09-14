НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

109 подписчиков

В Wildberries устранили сбой, вызвавший отмену заказов

В Wildberries устранили сбой, вызвавший отмену заказов

Пользователям вернут деньги за ошибочную обратную доставку Маркетплейс Wildberries устранил причину, которая вызвала сбой работы системы и привела к массовым отменам заказов пользователей, пишет «РИА Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх