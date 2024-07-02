Россияне распробовали смартфоны из серии Huawei Pura 70

Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с…Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с…Продажи линейки смартфонов Huawei Pura 70, которая была запущена на российском рынке около полутора месяцев назад, оказались на 35% выше в деньгах и на 33% в штуках, по сравнению с… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .