Нижегородский ЦУР за 4 года обработал почти миллион обращений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября, ФедералПресс. С момента открытия Центра управления регионом в Нижегородской области в него уже поступило 453 тысячи сообщений от жителей в социальных сетях и 472 тысячи обращений через платформу обратной связи «Госуслуги.