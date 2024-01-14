WSJ: отношения США и КНР могут оказаться под угрозой после выборов на Тайване

Результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой "головоломку" для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.