WSJ: отношения США и КНР могут оказаться под угрозой после выборов на Тайване

Результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой "головоломку" для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии