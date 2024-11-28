В текущем году в Петербурге открыли движение по 12 новым дорогам и развязкам

Многие объекты построены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» В этом году в Санкт-Петербурге было открыто движение по 12 новым дорогам и развязкам, а также отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети.
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