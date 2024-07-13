Массовый удар с секретных баз. Система "Мёртвая рука" - Россия уже готова её не выключать?

Коська

Я так понимаю, что изначально применение "Мертвой руки" планировалось на тот случай, если некому будет нажать кнопку для ответного удара по агрессорам, которые нанесли по нам ядерный удар. ПРАВИЛЬНО??? Тогда к чему эта статья здесь - МЫ, ЧТО УЖЕ СОБРАЛИСЬ ПОГИБАТЬ И НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ВС??? Тогда ЗАЧЕМ нам подробно рассказывают о наших все преодолевающих ракетных комплексах и самой сильной системы ПВО??? ЗАЧЕМ??? Вы уж ребята определитесь или мы в кустах, или груди в орденах и не посмертно!!!!!!!