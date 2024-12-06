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Добрый Мир

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Карлсон прилетел с миром: зачем на самом деле журналист вернулся в Москву

Карлсон прилетел с миром: зачем на самом деле журналист вернулся в Москву

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 835 прочтений 2 дня назад Американский журналист Такер Карлсон, взявший в феврале интервью у президента России Владимира Путина, вновь в Москве.

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