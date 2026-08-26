БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 26 августа, главное: «Ключи» от Доброполья у бойцов «Центра», гнездо «Фламинго» сожгли «Искандеры»

Сводки СВО, 26 августа, главное: «Ключи» от Доброполья у бойцов «Центра», гнездо «Фламинго» сожгли «Искандеры»

1644-й день спецоперации. В Москву прилетал директор ЦРУ Рэтклифф, в Киеве формируется 50-тысячная ЧВК из нацистов Радомир Маркуш Фото: Станислав Красильников/ТАСС Подразделения ГрВ «Центр» взяли в ДНР под контроль населенный пункт Анновка, который фактически является воротами в Доброполье.

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