1644-й день спецоперации. В Москву прилетал директор ЦРУ Рэтклифф, в Киеве формируется 50-тысячная ЧВК из нацистов Радомир Маркуш Фото: Станислав Красильников/ТАСС Подразделения ГрВ «Центр» взяли в ДНР под контроль населенный пункт Анновка, который фактически является воротами в Доброполье.
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