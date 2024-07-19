Тренировка натощак: чем она опасна для здоровья

Данные исследований о влиянии тренировок натощак на похудение и здоровье неоднозначны. Некоторые показывают, что такие тренировки могут ускорить потерю веса, но более свежие говорят о том, что так можно повысить уровень кортизола, что приведет к нежелательным долгосрочным последствиям.